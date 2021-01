Donald Trump «ne concédera jamais» la défaite

Etats-Unis : "Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons pas cette défaite", déclare Donald Trump devant ses partisans réunis à Washington



Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi qu'il ne concéderait «jamais» la défaite, à deux semaines de la prise de fonction du démocrate Joe Biden. «Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais», a-t-il lancé lors d'un rassemblement devant ses partisans, sous un ciel chargé de lourds nuages, la Maison Blanche en toile de fond.

«Nous avons remporté cette élection, et nous l'avons remporté largement», a-t-il martelé, contre toute évidence et en dépit de l'absence de preuves accréditant l'hypothèse de fraudes électorales. Président pour encore deux semaines, le sortant a en outre appelé son vice-président Mike Pence à ne pas entériner la victoire de Joe Biden lors d'une session extraordinaire au Congrès, et a qualifié les élus républicains de «faibles» et «pathétiques».

Mike Pence n'empêchera pas la validation

«Si Mike Pence fait la bonne chose, nous gagnons l'élection», a lancé le président sortant devant une foule de partisans réunis à Washington. «S'il ne le fait pas, ce sera une triste journée pour notre pays», a-t-il ajouté, laissant entendre qu'il doutait de l'attitude de son numéro deux. Mike Pence doit présider une séance conjointe du Congrès destinée à enregistrer formellement le vote des grands électeurs en faveur de Joe Biden. Son rôle est strictement protocolaire et il n'a aucun pouvoir sur le résultat de l'élection.

Mike Pence a fait savoir en réponse qu'il ne s'opposerait pas à la certification mercredi de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, s'abritant derrière les «contraintes» de la Constitution. Il a présenté ses arguments dans un courrier publié juste avant l'ouverture de la séance du Congrès.

(L'essentiel/afp)