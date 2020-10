Une mère viole son fils de 12 ans et le force à se taire

Brittany Rouleau, de Wichita Falls, au Texas, a été accusée d'agression sexuelle grave samedi. Son fils l’accuse de l'avoir violé en 2018, selon le Daily Mirror.

Le garçon - qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques - a affirmé que sa mère lui avait posé des questions sur la masturbation alors qu'elle se déshabillait après qu'il fut sorti de la douche. Elle aurait ensuite ordonné à son fils d’enlever ses vêtements avant de le violer sur le lit, en lui disant qu'il aurait des ennuis s'il en parlait à quelqu'un «parce qu’il était consentant».

Peu après la relation incestueuse, l'accusée, de forte stature (ndlr: elle mesure 176 cm et pèse plus de 100 kg, selon les rapports), aurait dit à son enfant d’aller se nettoyer. Ce dernier lui aurait répondu que ce qui s’était produit était mal et il aurait fini la nuit sur le canapé.

100 000 dollars de caution

L'incident présumé n'a été révélé que deux ans plus tard, lorsque la victime s’est confiée à un autre adulte qui s'occupe de lui. Celui-ci a alors signalé l'incident à la police.

Rouleau a été arrêtée dans la foulée par la police. Elle a d'abord tout nié en bloc avant d’avouer les rapports sexuels forcés, rapporte le Times Record News. Selon le quotidien, elle se serait également confiée à quelqu’un du voisinage.

La pédophile présumée - qui a déjà été arrêté pour excès de vitesse et faux signalement - est détenue à la prison du comté de Wichita. Une caution de 100 000 dollars a été fixée. La date du procès n'a pas encore été décidée.

