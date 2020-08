L’ouragan Laura fait 14 morts aux États-​​Unis

Au moins 14 personnes sont mortes lors du passage de l’ouragan Laura sur les États de Louisiane et du Texas, dans le Sud des États-Unis, ont indiqué les autorités et des médias locaux vendredi. Le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards a confirmé qu’au moins dix personnes avaient perdu la vie dans son État, la moitié d’entre elles à cause du monoxyde de carbone produit par des générateurs portables utilisés à l’intérieur de bâtiments en raison des coupures de courant.

Quatre autres décès ont été provoqués par des chutes d’arbres, et un homme est mort noyé dans le naufrage de son embarcation, dû à la tempête. Pas moins de 464 813 foyers se sont retrouvés sans électricité en Louisiane vendredi, selon le site Poweroutage.us.

