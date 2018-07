«Je veux dire aux garçons de ne pas culpabiliser»

En approvisionnant les enfants coincés dans une grotte du nord de la Thaïlande, Samarn Kunan a trouvé la mort vendredi dernier. Le plongeur, ancien membre des commandos de marine thaïlandais, s'était retrouvé à court d'oxygène sur le chemin du retour. Aujourd'hui, les jeunes footballeurs sont sains et saufs, et la veuve de l'homme de 38 ans a tenu à s'adresser à eux, selon Reuters. «Je veux dire aux garçons, s'il vous plaît ne culpabilisez pas», a confié Valeepoan Kunan. Durant l'opération de sauvetage, des voix thaïlandaises s'étaient élevées sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'irresponsabilité de l'équipe de football.

Les jeunes rescapés

quitteront l'hôpital jeudi



Les douze jeunes footballeurs et leur entraîneur rescapés d'une grotte en Thaïlande après 18 jours sous terre pourront sortir jeudi de l'hôpital, ont annoncé samedi les autorités qui leur ont conseillé de rester à l'écart des médias.

Sur son compte Instagram, l'épouse de Samarn Kunan a fait part de son chagrin dans différentes publications. «Je t'aime tant, tu me manques. Je serai avec toi pour toujours, il n'y a personne comme toi. Sans toi, je ne peux pas respirer», a écrit la Thaïlandaise en légende d'une photo en noir et blanc.« Je ne sais pas quoi faire», a-t-elle confié sous un autre cliché d'elle et son mari. «Qui vais-je embrasser en me réveillant?», a-t-elle ajouté, désemparée. De nombreux internautes ont apporté leur soutien à Valeepoan, saluant le courage de son défunt amour.

À la fin de l'opération de sauvetage, qui aura duré 17 jours, le responsable de la mission a rendu hommage à Samarn Kunan. «Il est le véritable héros. Le jour de sa mort, toute l'équipe était triste, mais nous nous sommes servis de ce chagrin», a déclaré Narongsak Osottanakorn. Un artiste thaïlandais a d'ores et déjà promis d'ériger une statue de Samarn dans la province de Chiang Rai, où se situe la fameuse grotte.

