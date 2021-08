Ils ont perdu leur bébé de 7 mois dans l’aéroport

Lundi, l’Afghanistan se trouvait aux mains des talibans après l’effondrement de forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani. Des milliers de personnes, dans un chaos total, cherchaient à fuir le pays à l’aéroport de Kaboul. Les images du site, entre les gens qui patientent, ceux qui tentent d'accéder au tarmac et ceux qui s'accrochent aux avions en partance, ont fait le tour du monde.

Et forcément des histoires singulières et dramatiques surgissent. Des photos laissent penser que des enfants ont été abandonnés dans la fuite, mais l'agence de presse locale, Asvaka News, indique qu'un couple de parents afghans l'a sollicitée afin de l'aider à retrouver leur enfant de sept mois, qu'ils ont perdu de vue ces dernières heures alors qu'ils étaient eux aussi dans l'aéroport. Selon l'agence, un autre jeune homme a été vu pour la dernière fois peu avant le décollage d'un avion militaire américain, il est aussi recherché par sa famille.

A couple living in PD-5 #Kabul blame that their 7 Months Baby went missing from Kabul Airport yesterday during the chaos. Up to this instance they couldn’t find him. @AsvakaNews trying to help them find their baby through missing announcements on social media. pic.twitter.com/TDsJEXUXAR