Alors que de nombreux internautes doutent de la sincérité de la vidéo postée par la mère de Quaden, l'enfant de 9 ans prétendument harcelé à l'école car atteint de nanisme, est en train de devenir un véritable symbole en Australie et à travers le monde. Le petit garçon a été invité à entrer sur la pelouse avec les joueurs à l'occasion du NRL All Stars 2020, un match de rugby entre les Indigenous All Stars et les Maoris, samedi.

The NRL Indigenous All Stars have reached out to bullied 9-year-old Quaden Bayles, inviting him to lead them out at Saturday night’s match on the Gold Coast! #9News pic.twitter.com/7EGfRVcACD — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) February 20, 2020

En plus de tenir la main du capitaine Joel Thompson, l'enfant a pu prendre des photos sur le terrain avec d'autres joueurs stars en Australie. «Il est passé du pire au plus beau jour de sa vie», a commenté sa mère Yarraka Bayles. Et le rêve pourrait ne pas s'arrêter là..

L'impact de la vidéo a été tel que d'autres sportifs ont apporté leur soutien à Quaden. Le joueur de NBA Enes Kanter a apprécié de voir une photo de l'enfant avec le maillot des Celtics. Il l'a donc invité à assister à un match de Boston.

The world is behind you

The @celtics are behind you Champ



Love the jersey, Why don’t we get you to one of our games. ☘️



Front row seat #QuadenBayles#WestandwithQuaden pic.twitter.com/Yipd52uT29 — Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020

Même cadeau de la part des Houston Rockets, également après la publication d'une photo de Quaden avec un t-shirt de la franchise.

Cool shirt, Quaden! We're on your team. We'd like to invite you to Houston to come to a game when you visit the U.S. ♥️????



CC: @funnybrad pic.twitter.com/27o78aQ4o6 — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 21, 2020

Du côté des stars du cinéma, l'acteur Hugh Jackman a aussi rendu hommage au petit garçon... En espérant que cet élan de solidarité ne cache pas un grand coup monté...

Pour rappel, le jeune garçon avait été filmé en pleurs par sa mère dans une vidéo déchirante. Victime de harcèlement à l'école, l'enfant demandait à mettre fin à ses jours.

