Trump a dévoilé la carte de son plan à deux États

Donald Trump préconise une solution à deux État pour résoudre le conflit israélo-palestinien, dans le plan de paix présenté ce mardi à la Maison-Blanche. Plutôt favorable à Israël, le projet fait état d'un État palestinien, créé sous plusieurs conditions, notamment «le rejet clair du terrorisme».

Juste après sa présentation, le milliardaire a tweeté une carte de ce que pourrait devenir la région, si sa «Vision pour la paix» devenait réalité. Le document montre un État palestinien morcelé en plusieurs territoires séparés géographiquement, notamment la bande de Gaza et la Cisjordanie. La particularité réside dans un tunnel reliant ces deux zones, à travers l'État d'Israël.

Qu'adviendra-t-il du plan de paix et de la carte? Difficile de dire, mais les Palestinien l'ont rejeté. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, enclave palestinienne de deux millions d'habitants, a aussi rejeté la proposition américaine. «Aucun Palestinien ne peut accepter un État Palestinien sans Jérusalem», a aussi déclaré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Parmi les nombreux points sensibles de ce plan, figure l'octroi à Israël de la souveraineté sur la vallée du Jourdain.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL