Des politiques se battent en direct à la télévision

La politique n'est pas un métier de tout repos, particulièrement en Moldavie, semble-t-il. Lors d'un débat télévisé, diffusé en direct, l'ancien vice-Premier ministre Gennady Kosovan et Sergei Tofilat, conseiller de la présidente Maia Sandu, en sont venus aux mains. Tous deux étaient invités dans une émission en tant qu'experts.

L'ancien vice-Premier ministre a insulté son adversaire. Les échanges verbaux entre les deux hommes ont vite dégénéré et laissé la place à une altercation physique. Gennady Kosovan, le plus âgé des deux, a perdu connaissance et a dû être transféré à l'hôpital.

L'animateur de l'émission a ensuite déclaré que les deux hommes avaient réussi à régler leur différend.

(L'essentiel)