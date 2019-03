Pas de preuve de l'entente entre Trump et Moscou

À l'issue d'une enquête de deux ans, le procureur spécial Robert Mueller a conclu à l'absence d'éléments prouvant une entente ou une coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou lors de la présidentielle de 2016. Ces conclusions, rendues publiques dimanche par le ministre de la Justice Bill Barr, constituent une incontestable victoire pour le président américain qui répétait depuis des mois qu'il n'y avait aucune «collusion». Elles éclaircissent son horizon dans la perspective de l'élection de 2020.

«Les investigations du procureur spécial n'ont pas déterminé que l'équipe de campagne Trump ou qui que ce soit associé à celle-ci se soit entendu ou coordonné avec la Russie dans ses efforts pour influencer l'élection présidentielle américaine de 2016», a indiqué M. Barr dans un courrier de quatre pages transmis eu Congrès et rendu public dans la foulée. La Maison Blanche a estimé, par la voix de sa porte-parole Sarah Sanders, qu'avec ce rapport, le président des États-Unis était «totalement disculpé».

“The Special Counsel did not find any collusion and did not find any obstruction. AG Barr and Deputy AG Rosenstein further determined there was no obstruction. The findings of the DOJ are a total and complete exoneration of the President of the United States.” -@PressSec