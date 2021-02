Un nouveau variant découvert aux États-​​Unis

Deux groupes de chercheurs ont annoncé cette semaine avoir trouvé une nouvelle forme inquiétante de coronavirus à New York et dans le nord-est des États-Unis, relate CNN. Cette nouvelle variante appelée B.1.526 a été détectée dans des échantillons collectés dans la ville en novembre dernier. «Il y avait un schéma qui se répétait, et un groupe d’isolats concentré dans la région de New York que je n’avais pas vu», a précisé Anthony West, un biologiste informaticien du groupe Caltech.

Sa propagation est bien réelle, affirment les deux études publiées par les universités Caltech et Columbia. «Nous avons observé une augmentation constante du taux de détection de fin décembre à mi-février, avec une hausse alarmante à 12,7% au cours des deux dernières semaines», a indiqué l'équipe du Centre médical de l'Université de Columbia dans le rapport. «Nous craignons qu’elle commence à dépasser d’autres souches, tout comme les variants britannique et sud-africain». «Cependant, nous n’avons pas assez de données pour confirmer ce dernier point à l’heure actuelle», ont tempéré les scientifiques.

«Pas de vaccin du tout»

Caltech (California Institute of Technology) a constaté deux nouvelles versions du coronavirus dont la propagation augmente: une avec la mutation E484K observée en Afrique du Sud et au Brésil, qui permettrait au virus de résister aux vaccins; et une autre avec une mutation baptisée S477N, qui pourrait affecter le degré de liaison du virus aux cellules humaines. (NDLR: les deux formes sont regroupées sous le nom B.1.526)

À la mi-février, les deux «nouveaux virus» représentaient ensemble près de 27% des séquences virales de New York, a déclaré le Dr West. De leur côté, les équipes de Columbia ont découvert, en analysant 1 142 échantillons, que 12% des personnes atteintes du Covid-19 avaient été infectées par la variante contenant cette mutation E484K, note également le New York Times. Le Dr Ho de l'université a prévu de poursuivre les analyses afin suivre l'évolution de ces nouvelles formes de Covid.

Pour le médecin Andrew Read de l'Université d'État de Pennsylvanie, les vaccins devront donc évoluer, «mais dans l'ordre des choses, il ne faudrait pas de vaccin du tout», a-t-il réagi auprès du quotidien new-yorkais.

(mm/L'essentiel)