Les talibans veulent «de bonnes relations»

De retour au pouvoir à Kaboul, les talibans assurent avoir changé. Après avoir appliqué la charia pendant des années, ils affirment soudainement vouloir gouverner de manière amicale et modérée. Les experts doutent. Est-ce que ce sont des promesses en l’air des intégristes? Abdul Qahar Balkhi, l'un des plus hauts responsables talibans, a accepté de répondre à ce sujet aux questions du média suisse SonntagsBlick, une première pour un média européen, d’abord via Twitter, puis sur WhatsApp.

Il prétend que la population afghane n’a rien à craindre des talibans: ces derniers ont décrété une amnistie générale pour tous ceux qui ont coopéré avec les pays occidentaux et les opposants au régime islamiste. Selon lui, si les gens fuient, ce n’est pas par peur ou à cause des menaces proférées contre eux, mais à cause des fausses promesses de prospérité économique de l'Occident.

Relations diplomatiques

Dans le journal alémanique, le leader taliban affirme également que les droits des femmes sont protégés par la loi islamique. Cela inclut le droit au travail et à l'éducation - à condition que les femmes travaillent dans des vêtements islamiques appropriés, à savoir une burqa, un hijab, ou un niqab.

Enfin, Abdul Qahar Balkhi dit souhaiter des relations diplomatiques avec la communauté internationale: «Nous appelons les pays du monde - dont la Suisse - à reconnaître le droit du peuple afghan à l'autodétermination et à entretenir de bonnes relations diplomatiques, économiques et humaines avec l'Afghanistan.»

(L'essentiel/ndk)