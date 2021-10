Ils tirent dans un bar bondé: un mort, 14 blessés

Une personne a été tuée et quatorze autres blessées, dimanche peu après minuit, dans une fusillade qui a éclaté dans un bar bondé de Saint Paul, dans le Minnesota (nord des États-Unis), rapportent la police locale et les médias américains. Les forces de l’ordre annoncent avoir arrêté trois suspects.

Lors d’un point presse, Steve Linders, le porte-parole du Département de la police de Saint Paul, a expliqué qu’à leur arrivée sur les lieux de la tuerie, les forces de l’ordre ont été confrontées à une «situation infernale» avec quinze personnes présentant des blessures par balles. L’une d’elles, une femme dans la vingtaine, a été déclarée morte par les services médicaux d’urgence.

«Une tragédie»

«Ce n’est rien de moins qu’une tragédie. Des gens de Saint Paul étaient sortis un samedi soir pour s’amuser. Et d’autres personnes ont décidé de prendre des armes, avec un mépris absolu pour la vie humaine, et d’appuyer sur la gâchette encore et encore et encore», a déclaré Steve Linders.

La police de Saint Paul a annoncé dans la soirée avoir interpellé trois suspects, trois hommes âgés de 29, 32 et 33 ans. «Ils se trouvent sous garde policière à l’hôpital, où on les soigne pour les blessures reçues durant l’attaque. Une fois qu’ils pourront sortir, tous trois seront envoyés en prison en attendant leur inculpation», a tweeté le département. Il s’agit du 32e homicide à Saint Paul depuis le début de l’année.

(L'essentiel/egr)