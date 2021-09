Un enfant de 10 ans meurt dans un trou dans le sable

Une tragédie est survenue, dimanche, près de la plage Praia da Galheta, à Laguna (sud-est du Brésil). Arthur, 10 ans, était en train de creuser un trou dans le sable avec deux copains quand le monticule s’est écroulé sur lui. Le malheureux garçon a été enseveli sous le regard horrifié de ses camarades. Alerté, un passant a sorti en catastrophe l’enfant de son piège sableux et plusieurs témoins ont prodigué les premiers soins à la victime.

Malgré les tentatives des secouristes, qui ont tout donné pendant une heure et vingt minutes, Arthur n’a pas pu être réanimé, rapporte G1. La ville de Capivari de Baixo, où vivait l’enfant, a exprimé son soutien à sa famille, à ses professeurs et à ses camarades: «En ce moment de douleur très difficile, la Municipalité offre sa solidarité (…) en espérant apporter du réconfort à leur cœur et leur donnant force et sagesse», a-t-elle écrit dans un communiqué.

Le danger des dunes

Professeur en mécanique des sols à l’Université de l’Extrême Sud de Santa Catarina, Aziz Tebechrani Neto rappelle aux parents combien il est dangereux de laisser leurs enfants s’amuser dans les dunes. «À partir du moment où il y a une déstabilisation, comme un trou, dans les dunes, elles ont tendance à se remodeler et cela se produit souvent par effondrement», explique le spécialiste.

L’expert ajoute que ce qui s’est produit près de la plage est semblable à un glissement de terrain. Sauf que dans les dunes de sable, la probabilité qu’une telle chose arrive est beaucoup plus élevée en raison du manque de cohésion entre les grains de sable. «Même si un trou dans la dune semble sûr et reste solide pendant un certain temps, il ne l’est pas. Car un simple coup de vent peut le faire s’effondrer», prévient-il.

(L'essentiel/joc)