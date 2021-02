«La montagne a tremblé, j'ai pensé à un séisme»

Cinq individus étaient en train de profiter d’une session de scooter des neiges, dimanche sur les monts Uinta (Utah), quand un bruit sourd a résonné dans les hauteurs. «Alors que je finissais de filmer mon frère en train de s’amuser dans la poudreuse, la montagne a tremblé. J’ai d’abord pensé à un séisme», raconte Miles Penrose sur Facebook. Publiées dimanche sur le réseau social, les images montrent une énorme avalanche débouler sur le groupe. «Avalanche!» hurle Miles, qui se doute bien à ce moment-là qu’il est déjà trop tard.

L’Américain a tenté de déclencher son airbag, mais il avait oublié de l’activer au préalable et le dispositif ne s’est pas déployé. Par miracle cependant, Miles n’a pas été enseveli par la neige, contrairement à son frère: «Il n’y a pas de pire sentiment que de savoir son petit frère enterré. J’ai suivi sa voix, j’ai vu le haut de son casque noir, et j’ai commencé à creuser. Environ 60 secondes plus tard, j’ai découvert son visage. Il allait bien», témoigne l’Américain. Le plus jeune frère de Miles et leurs deux amis s’en sont sortis sans trop de mal.

Le même jour dans le même État, quatre skieurs qui faisaient du hors-piste ont perdu la vie dans une autre avalanche à Millcreek Canyon. Les autorités avaient pourtant averti que le risque était extrêmement élevé le week-end dernier. «Je ne sais pas si c’est l’adrénaline ou ce que c’est, mais il est vraiment important de faire attention à ces choses», a déploré le sergent Melody Cutler, citée par WKRN.

(L'essentiel/joc)