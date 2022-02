Des soldats russes se retirent de la frontière

Des forces russes déployées depuis des semaines, près de la frontière ukrainienne, ont commencé à retourner dans leurs garnisons, a annoncé mardi, le ministère de la Défense, alors que les Occidentaux craignaient une opération militaire imminente. «Les unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons aujourd'hui», a annoncé le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov, cité par les agences de presse russes.

«Nous avons réussi à empêcher une escalade»



L'Ukraine et les Occidentaux ont réussi à empêcher une escalade russe, s'est félicité mardi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, peu après l'annonce du début d'un retrait militaire russe des abords du territoire ukrainien. «Ensemble avec nos partenaires, nous avons réussi à empêcher toute nouvelle escalade de la part de la Russie», a déclaré le ministre.

Cette annonce est le premier signe d'un recul de Moscou, dans la crise avec les Occidentaux qui dure depuis fin 2021. La Russie avait massé depuis décembre plus de 100 000 soldats aux frontières de l'Ukraine, faisant craindre à Kiev une invasion imminente de ce pays. Moscou a toujours démenti toute velléité guerrière mais réclamait des garanties pour sa sécurité, telles que la promesse que l'Ukraine n'intègrera jamais l'OTAN, ce que les Occidentaux ont refusé de faire.

«Processus normal» contre «hystérie»

Ce retrait intervient également avant des pourparlers prévus mardi, entre le président russe Vladimir Poutine et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui sera reçu au Kremlin, après une visite de son homologue français Emmanuel Macron, la semaine dernière. Les Occidentaux avaient menacé Moscou de sanctions sans précédent en cas d'attaque de l'Ukraine et les États-Unis et plusieurs autres pays ont déployé de nouvelles forces en Europe orientale. La Russie mène encore des manœuvres conjointes au Belarus qui doivent se dérouler jusqu'au 20 février.

Le Kremlin a confirmé, plus tard dans la matinée de mardi, le début d'un retrait des forces russes stationnées près des frontières de l'Ukraine, évoquant un «processus normal» et dénonçant «l'hystérie» occidentale sur une supposée invasion imminente de ce pays par Moscou. «Nous avons toujours dit qu'après l'achèvement des exercices, les troupes retourneront dans leurs garnisons d'origine. C'est ce qui se passe là, c'est le processus habituel», a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

(L'essentiel/afp)