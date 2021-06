Des experts veulent la vaccination obligatoire

Les inquiétudes provoquées par l'arrivée du variant Delta aux États-Unis, où il représente actuellement environ 35% des cas et pourrait rapidement devenir dominant, ont relancé le débat.

Dans un pays où les doses de vaccins abondent et où les mesures d'encouragement ont déjà été largement utilisées (jusqu'à des loteries à un million de dollars pour les personnes vaccinées), ces experts estiment qu'il est temps d'aller plus loin.

«Que se passe-t-il quand le monde est en feu? Est-ce qu'on autorise les gens à se tenir là avec de l'essence et des allumettes?», demande, provocateur, Greg Poland, professeur de médecine à la Mayo Clinic.

Un peu plus de 66% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis. Mais environ 13% déclarent ne pas avoir l'intention de se faire vacciner, et 7% ne prévoir de le faire qu'en cas d'obligation, selon un sondage fin mai, de la fondation Kaiser Family.

Or, les spécialistes s'inquiètent de la hausse des cas amorcée dans certains États à faible taux de vaccination. La vaste majorité des décès actuellement recensés sont des personnes non vaccinées.

Secteur privé

Le gouvernement de Joe Biden s'est clairement prononcé contre une obligation vaccinale au niveau fédéral. La question a donc été déléguée aux États et au secteur privé.

La ville de San Francisco a par exemple décidé de l'imposer à ses employés. La banque Morgan Stanley en fera de même. Plus de 500 universités ont annoncé imposer la vaccination à leurs étudiants, selon le magazine spécialisé The Chronicle of Higher Education.

Mais le résultat d'une telle mesure peut parfois surprendre. Au Texas, un hôpital de Houston avait instauré une date limite à son personnel. Résultat: 150 personnes ont démissionné ou ont été licenciées.

Certaines ont en effet estimé cette obligation illégale, arguant que les vaccins n'ont pour le moment été approuvés que dans le cadre d'une procédure d'utilisation d'urgence.

Liberté personnelle

«Lorsque les États-Unis combattaient la variole il y a longtemps, il a fallu une obligation pour qu'assez de gens soient vaccinés», a écrit mardi dans un éditorial du New York Times Aaron Carroll, expert sanitaire à l'université d'Indiana.

«Quasiment toutes les maladies infectieuses majeures -- rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, diphtérie... - ont été contrôlées grâce à des vaccins obligatoires à l'école», rappelle-t-il. «Mais ce processus peut prendre des décennies. Le Covid-19 est une urgence».

Le contre-argument généralement avancé est celui de la liberté personnelle. En son nom, plusieurs Etats aux gouverneurs républicains, dont le Texas et la Floride, ont interdit aux agences gouvernementales et aux entreprises d'exiger des preuves de vaccination.

(L'essentiel/afp)