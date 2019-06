On lui promet des millions, elle tue sa meilleure amie

Indiana man catfished Alaska teens into killing 18-year-old Cynthia Hoffman for $9 million, prosecutors say https://t.co/OIcMpifzm3 pic.twitter.com/WVSnykhMso— BNO News (@BNONews) 16 juin 2019

Cynthia «CeeCee» Hoffman, 19 ans, a été retrouvée morte près d'un sentier de randonnée dans la campagne d'Anchorage (Alaska), le dimanche 2 juin. Touchée d'une balle à l'arrière de la tête, la jeune femme avait été attachée avec du ruban adhésif. Sa meilleure amie, Denali Brehmer, 19 ans, et quatre autres personnes ont été arrêtées et mises en examen. Si la police s'est montrée discrète sur le mobile du meurtre, de nouveaux éléments ont émergé après l'arrestation de Darin Schilmiller, un homme de 21 ans.

Selon l'Anchorage Daily News, les enquêteurs pensent que cet individu s'est fait passer pour un millionnaire prénommé «Tyler» sur le web. Il aurait ensuite promis 9 millions de dollars à Denali si elle «violait et tuait quelqu'un en Alaska». La jeune femme est censée envoyer à Schilmiller des photos et des vidéos de son passage à l'acte. La meilleure amie de «CeeCee» aurait accepté cette offre et proposé à quatre de ses potes de partager le pactole s'ils l'aidaient à mettre son plan à exécution.

Le 2 juin, Denali Brehmer (au centre sur la photo ci-dessus) et son ami Kayden McIntosh (16 ans, à gauche) ont emprunté la voiture d'un copain et embarqué la victime, lui faisant croire qu'ils partaient en randonnée. Le trio s'est ensuite éloigné du chemin balisé et a marché le long d'une rivière, jusqu'à une clairière. Là, Denali et Kayden ont entravé les mains, les pieds et la bouche de Cynthia avec du ruban adhésif. Kayden s'est alors emparé du pistolet de Denali et a tiré une balle dans la tête de la jeune femme, avant de balancer son corps dans la rivière. Une fois le crime commis, le duo s'est servi du téléphone de la victime pour envoyer des messages induisant sa famille en erreur.

Kayden McIntosh a été mis en examen pour meurtre au premier degré et falsification de preuve. Il sera jugé comme un adulte. Denali Brehmer, elle, devra faire face à une accusation de meurtre au premier degré. Le propriétaire de la voiture, un jeune homme de 19 ans, ainsi que deux mineurs, un garçon et une fille, ont été inculpés pour complicité. Tous les protagonistes de cette sordide histoire ont raconté à la police qu'ils pensaient recevoir leur part du pactole promis à Denali.

Pour l'heure, Schilmiller est mis en examen pour pornographie infantile. Les enquêteurs ont retrouvé, dans le téléphone de Denali, des vidéos la montrant en train d'agresser sexuellement des jeunes filles. Des images qu'elle avait tournées pour les envoyer ensuite à ce fameux «Tyler». Considéré comme suspect dans l'affaire «CeeCee», Schilmiller doit être extradé vers l'Alaska. Selon sa famille, la victime souffrait d'un trouble du développement et avait l'âge mental d'un enfant de 12-13 ans.

