Plus que 19 marsouins de Californie en vie

Le marsouin de Californie pourrait disparaître dans les mois qui viennent. Selon la revue Royal Society Open Science, moins de 19 spécimens ont été recensés dans le golfe de Californie, l'automne dernier. Ce déclin massif est dû à la pêche illégale au filet dans les eaux au large du Mexique.

Également appelé Vaquita (NDLR: «petite vache» en espagnol), ce poisson argenté est l'une des plus petites espèces de baleines. Ne mesurant que 150 centimètres de long, il peut peser jusqu'à 40 kg et est très recherché pour sa vessie natatoire. Une fois séchée, cet organe aux vertus médicinales et aphrodisiaques supposées peut être vendu à prix d'or. Sur le marché noir chinois, il est connu sous le nom de «cocaïne de la mer».

Une reproduction très lente

Malgré l'interdiction de cette pratique, les marsouins se prennent régulièrement dans les filets de pêche et meurent. Depuis 2011, la population de l'espèce a diminué de près de 99%. Selon les chercheurs, ils étaient encore 30 en 2017 et environ 600 il y a vingt ans. De plus, leur reproduction est très lente: une femelle donne naissance à un petit tous les deux ans.

