Une fusillade fait un mort et 13 blessés à Toronto

La victime qui a perdu la vie est une jeune femme, a indiqué le chef de la police de la capitale économique canadienne, Mark Saunders, en conférence de presse, ajoutant qu'une fillette était dans un «état critique». Le tireur a aussi perdu la vie à la suite d'un échange de coups de feu avec la police, a poursuivi M. Saunders, expliquant qu'il était trop tôt pour s'avancer sur ses motivations.

La fusillade a éclaté dans le quartier grec, aux intersections des avenues Danforth et Logan, autour de 22h00 dimanche (04h00 lundi au Luxembourg). Des témoins ont dit avoir entendu entre 15 et 20 coups de feu, et avoir vu plusieurs blessés étendus au sol dans un restaurant, selon un récit du Toronto Star. Le Premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dénoncé sur Twitter un «horrible acte de violence par arme à feu à Toronto», adressant ses pensées aux victimes et à leurs proches.

Plus d'informations à suivre

(L'essentiel/afp)