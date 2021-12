47 000 messages à son chéri pour... qu'il se suicide

Une ancienne étudiante du Boston College (Massachusetts) a été condamnée, jeudi, à deux ans et demi de prison avec sursis et à dix ans de probation. Inyoung You, 23 ans, ne passera donc pas par la case prison après avoir conclu un accord avec le procureur du comté de Suffolk, rapporte Reuters. La jeune femme était accusée d’avoir poussé son petit ami au suicide, en le soumettant constamment à de la violence verbale, psychologique et physique.

Dans les deux derniers mois qui ont précédé la mort d’Alexander Urtula, 22 ans, sa petite amie lui a envoyé 47 130 messages, certains étant extrêmement violents: «Va mourir», «Tue-toi» ou encore «Moi, ta famille et le monde irions mieux sans toi», lui avait-elle notamment écrit. En mai 2019, deux heures avant la cérémonie de remise des diplômes de son université, le jeune homme a mis fin à ses jours. Inyoung You l’avait suivi jusque sur le toit d’un parking et était présente quand il s’est jeté dans le vide.

Une relation destructrice

L’enquête avait ensuite mis au jour la relation hautement toxique que la victime entretenait avec sa petite amie. L’étudiante était rentrée en Corée du Sud après la mort d’Alexander. Pendant deux ans, Inyoung You s’est battue contre les accusations pesant contre elle dans l’espoir de faire appel devant une juridiction supérieure. Elle a fini par renoncer et assumer la responsabilité de ses actes en concluant un accord avec la justice. «Aujourd’hui marque la fin d’un enfer de deux ans qui a bouleversé la vie de Mme You», s’est félicité son avocat, Me Steven Kim.

Inyoung You devra suivre un traitement psychologique et effectuer 300 heures de travail d’intérêt général. Elle a, par ailleurs, dû s’engager à ne tirer aucun profit financier de son histoire en la vendant aux médias.

(L'essentiel/joc)