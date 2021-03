Un nouvel enregistrement accable Trump

Battu par Joe Biden, Donald Trump aura tout tenté pour faire basculer le résultat de l’élection présidentielle, notamment en cherchant une solution en Géorgie, un «swing state» crucial où les votes étaient serrés. En janvier dernier, le Washington Post révélait que le président sortant avait essayé de faire pression sur le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger, enregistrement à l’appui.

Mercredi, le Wall Street Journal a révélé l’existence d’un autre enregistrement démontrant avec quelle insistance Donald Trump a tenté de renverser la vapeur en Géorgie.

BREAKING: New recording of Trump from Georgia may have just given prosecutors the racketeering proof they needed.



“Something bad happened... When the right answer comes out, you’ll be praised,” Trump told the chief investigator, Frances Watson.#LockHimUp pic.twitter.com/tVBT4dVfBv