Le président Daniel Ortega réélu avec 75% des voix

Le président du Nicaragua Daniel Ortega était assuré d’être réélu pour un quatrième mandat de cinq ans, après les élections de dimanche, qualifiées de «comédie» par Washington et dont la seule inconnue est le taux d’abstention puisque tous les rivaux sérieux du chef de l’État ont été placés en détention. Selon les résultats partiels tombés ce lundi, vers dix heures au Luxembourg, il est réélu avec 75% des voix.

Les bureaux de vote avaient fermé à 18h et les premiers résultats étaient attendus vers minuit, selon le tribunal électoral. Seul le taux de participation pourrait donner une idée de l’adhésion réelle des Nicaraguayens au «ticket» formé par Daniel Ortega, 76 ans et son épouse Rosario Murillo, 70 ans, vice-présidente depuis 2017.

Territoire interdit d'accès

Les États-Unis ont vigoureusement dénoncé le scrutin. «Ce que le président du Nicaragua et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont orchestré aujourd’hui est une élection pantomime qui n’était ni libre, ni juste, et certainement pas démocratique», a déclaré le président américain Joe Biden, cité dans un communiqué de la Maison-Blanche, sur «les élections-comédie au Nicaragua».

Les journalistes de plusieurs médias internationaux, dont CNN et le Washington Post, se sont vu interdire l’accès au territoire, et le gouvernement a refusé la présence d’observateurs indépendants. Les autorités ont cependant accrédité samedi, environ 200 «accompagnateurs électoraux» et journalistes triés sur le volet, des «militants sandinistes» étrangers, selon Urnas Abiertas, un observatoire indépendant.

100 000 Nicaraguayens en exil depuis 2018

Les opposants sont accusés d’atteinte à la souveraineté nationale, de soutenir les sanctions internationales contre le Nicaragua, de «trahison de la patrie» ou de «blanchiment d’argent», en vertu de lois votées fin 2020 par le Parlement, acquis à l’exécutif, tout comme le pouvoir judiciaire et le tribunal électoral.

La peur court dans le petit pays d’Amérique centrale de 6,5 millions d’habitants, le plus pauvre de la région et en proie depuis les troubles de 2018 à l’inflation, au chômage et à la pandémie de coronavirus, dont l’ampleur est niée par le pouvoir. Depuis les manifestations du printemps 2018, plus de 100 000 Nicaraguayens ont pris le chemin de l’exil. Héros de la révolution, l’ancien guérillero Daniel Ortega est aujourd’hui accusé par ses opposants d’agir de la même façon que le dictateur Anastasio Somoza, qu’il a contribué à renverser en 1979.

