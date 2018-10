Explosions dans des centres de vote à Kaboul

Les élections législatives en Afghanistan ont démarré dans le chaos samedi avec des explosions meurtrières signalées à Kaboul et de nombreux centres électoraux faisant face à d'importants problèmes logistiques. Le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir recensé «15 attaques ennemies» sur l'ensemble du pays, la plupart étant des explosions d'engins artisanaux et des tirs de roquettes.

Selon le Dr. Mohibullah Zeer, porte-parole adjoint du ministère de la Santé, au moins 3 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans la seule capitale Kaboul «suite à une quinzaine d'incidents» à proximité de bureaux de vote.

Afghanistan elections: Multiple explosions rock polling centres in Kabulhttps://t.co/6CYNj8juzrpic.twitter.com/XK5Fcrh9mX– Financial Express (@FinancialXpress) 20 octobre 2018

À l'un d'entre eux, situé dans une école, un journaliste de l'AFP a aperçu une foule terrifiée quitter les lieux en courant après une explosion. Dans un autre bureau, «une bombe a explosé à l'intérieur d'une mosquée qui servait de centre électoral. Un policier a été blessé. Tout a été suspendu», a indiqué à l'AFP Haroon Majidi, témoin de la scène.

Le président afghan Ashraf Ghani avait auparavant souhaité montrer l'exemple en votant dès l'ouverture du scrutin dans une école de la capitale Kaboul et appelé ses compatriotes à «sortir et voter». Semblant répondre à son appel, les électeurs ont formé de longues files d'attente dans la capitale et ailleurs. Mais leur attente s'expliquait aussi par de nombreux dysfonctionnements.

Certains centres de vote n'ont pu ouvrir faute d'assesseurs, d'absence des listes électorales ou de mauvais fonctionnement des terminaux de reconnaissance biométrique mis en place à la dernière minute et utilisés pour la première fois. Des candidats et des électeurs ont fait part de leur exaspération.

«Nos noms ne figurent pas sur les listes alors que nos cartes électorales prouvent bien que nous nous sommes inscrits», a pesté Payeza Mohammadi, 22 ans, devant un centre électoral dans la province d'Herat (ouest). «C'est un vrai bazar, je suis très déçu».

Plusieurs explosions dans des centres de vote à Kaboul (responsable et témoins) https://t.co/z8PgejUrF5pic.twitter.com/OFtXe6Icmr– RFI (@RFI) 20 octobre 2018

«On était près de 500 devant la porte à attendre depuis presque deux heures pour voter. Le centre a ouvert en retard, ensuite ils ne trouvaient pas nos noms, puis voter avec ces machines prend 15 à 20 minutes par personne», explique à l'AFP Haroon Majidi, un électeur de Kaboul.

(L'essentiel/afp)