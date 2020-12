Tuée dans le bain par son GSM en train de charger

Une jeune femme de 24 ans est morte électrocutée dans son bain, mardi. La colocataire d’Olesya Semenova l’a retrouvée inanimée en rentrant dans leur appartement à Arkhangelsk (nord). «J’ai crié, je l’ai secouée mais elle était pâle, elle ne respirait pas et ne montrait aucun signe de vie», a expliqué Daria à l’opératrice des urgences. «J’avais vraiment peur. Quand je l’ai touchée, j’ai reçu une décharge électrique. Il y avait un smartphone dans l’eau, en train de charger», a ajouté la jeune femme.

Les ambulanciers ont confirmé qu’Olesya était décédée dans sa baignoire et que son smartphone était branché rapporte kp.ru. Le ministre russe des Situations d’urgence a diffusé un avertissement après le drame, le dernier en date d’une série d’accidents similaires. «Cette tragédie nous rappelle une fois de plus que l’eau et un appareil électrique connecté au réseau sont incompatibles. Il en va de même pour tout appareil mobile», a rappelé le ministère.

En août, une lycéenne russe de 15 ans est morte à Moscou après avoir reçu une décharge électrique dans son bain. Et l’année dernière, Liliya Novikova, une star du poker de renommée internationale, a été électrocutée dans des circonstances similaires, à l’âge de 26 ans.

(L'essentiel/joc)