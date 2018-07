Des femmes manifestent près de la frontière

Des milliers de Palestiniennes ont manifesté mardi le long de la barrière qui sépare Gaza du territoire israélien, la première marche de femmes depuis le début de la mobilisation dans l'enclave il y a trois mois. Dix-sept personnes ont été blessées par des tirs israéliens. Depuis fin mars, l'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont dû fuir à la création d'Israël, en 1948.

Venues en bus de toute l'enclave, souvent accompagnées de leurs enfants, les manifestantes se sont dirigées par groupes à une cinquantaine de mètres de la barrière qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien, a constaté l'AFP. Une poignée d'entre elles ont atteint la clôture, drapeaux palestiniens à la main et keffieh recouvrant leur visage, avant de rebrousser chemin.

Depuis le début des manifestations le 30 mars, au moins 138 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Aucun Israélien n'a été tué. Les manifestations ont culminé le 14 mai, jour du transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, quand au moins 62 Palestiniens ont été tués.

Israël, accusé d'usage excessif de la force, affirme tirer en dernier recours pour protéger ses frontières, ses soldats et sa population. Il accuse le mouvement islamiste Hamas qui dirige l'enclave palestinienne de se servir de la protestation pour couvrir des attaques contre les soldats et des tentatives d'infiltration en Israël. Israël et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu.

(L'essentiel)