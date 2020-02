Le «triangle» arabe ne veut pas d'un troc «racial»

Colonies juives contre «triangle» arabe? Un détail du plan annoncé cette semaine par le président américain Donald Trump n'a pas échappé aux habitants d'Oum al-Fahm, village arabe israélien perché sur des montagnes verdoyantes où trônent des mosquées aux dômes argentés, dorés ou turquoise. Dans le cadre d'un «échange» de territoire, les États-Unis proposent de transférer le contrôle de 14 villes et villages où vivent plus de 260 000 Arabes israéliens - appelé le «triangle» arabe -, d'Israël à un éventuel État palestinien.

«Ces communautés étaient initialement désignées pour tomber sous le contrôle jordanien lors des négociations de la ligne d'armistice de 1949, mais ont finalement été retenues par Israël pour des raisons militaires (...) Les communautés de la région du triangle feraient partie de l'État palestinien», peut-on lire dans le document.

«Arabe et Israélien»

En Israël, le chef de la formation nationaliste laïque Israel Beitenou, Avigdor Lieberman, qui a multiplié les déclarations hostiles à la minorité arabe du pays, a aussitôt salué ce projet. Mais dans le «triangle» arabe, la pilule a du mal à passer. «On ne prend pas ça à la légère (...) ça me fait très peur», explique Rosine Zaïd, assise dans un café qui surplombe la vallée. «J'ai peur, nous n'allons pas laisser faire ça», renchérit son amie Loubna Asali, entre deux gorgées de café.

Plus loin, cinq adolescents discutent, shawarma et boissons gazeuses à la main. Ensemble, ils iront à une manifestation locale prévue samedi contre le plan de paix américain. «Nous sommes prêts à défendre notre terre. Nous sommes contre ce programme», déclare Abdel, 16 ans. «C'est sûr que je serais heureux de rejoindre notre peuple, mais je ne veux pas de cet échange. Et s'ils veulent nous sortir d'Israël, nous voulons que Jérusalem nous suive», ajoute-t-il en référence à la «ville sainte» prévue comme capitale «indivisible» d'Israël selon le projet.

«Je suis Arabe, je suis Palestinien»

Dans les faits, le projet ne propose pas de déménager les villes et villages, ou aux habitants de quitter leur terre. Il en changerait le statut et ces villes et villages deviendraient l'équivalent d'une enclave palestinienne en territoire israélien, car la barrière de séparation empêche pour l'instant de relier directement leurs terres à celle de la Cisjordanie occupée.

Ces Arabes israéliens deviendraient Palestiniens. Ils craignent notamment de ne plus bénéficier des avantages d'une économie presque sans chômage, de ne plus circuler en sol israélien, dans des régions voisines où leurs familles étaient établies avant la création d'Israël en 1948. «Nous faisons partie de la minorité arabe en Israël et nous vivons sur notre terre nationale. Nous refusons ce plan, nous voulons continuer à exister tant sur le plan social que politique», soutient Youssef Jabareen, député de la «Liste unie» des partis arabes israéliens. «Je suis Arabe, je suis Palestinien, et je suis aussi un citoyen de l'État d'Israël», ajoute-t-il, d'un ton vif, en disant craindre que le «triangle» arabe devienne un «canton» enclavé en Israël.

Répercussions politiques

Selon Youssef Jabareen, le plan américain risque de «réduire» la population arabe israélienne, et donc «d'affaiblir» cette minorité qui représente environ 20% de la population de l'État hébreu, soit 1,8 million de personnes. En retirant 260 000 personnes de cette population, c'est tout le reste de la minorité qui craint de voir son poids démographique et donc politique remis en cause.

Pour l'ONG Adala, qui défend les droits de cette minorité, «le transfert forcé (de statut) de citoyens palestiniens arabes d'Israël» s'apparente à un changement «démographique à motivation raciale».

(L'essentiel/afp)