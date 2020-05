Jair Bolsonaro appelle à la reprise du football

Le Brésil, très touché par la pandémie de coronavirus, a arrêté ses championnats de football mi-mars. Mais le président Jair Bolsonaro appelle à une reprise. «Comme les footballeurs sont jeunes et sportifs, le risque de mort s'ils attrapent le virus est infiniment réduit», a récemment lancé le chef de l'État lors d'un entretien à Radio Guaiba, antenne locale du sud du pays. En mars, le président d'extrême droite avait déjà affirmé qu'il ne ressentirait qu'un «petit rhume» s'il était infecté, grâce à son «passé de sportif».

«Ce n'est pas surprenant de voir Bolsonaro défendre la reprise. Il ne cesse de prôner le déconfinement depuis le début, pourquoi ce serait différent avec le foot?», explique Mauro Cézar Pereira, commentateur sur la chaîne ESPN Brasil. Pour le président, «le chômage frappe à la porte des clubs». Il rappelle qu'au Brésil, si une minorité gagne des fortunes, la plupart des joueurs, vivant de contrats précaires et mal payés, «doivent jouer pour nourrir leur famille». Ce discours anticonfinement, au nom de la préservation de l'économie et la minimisation permanente d'une pandémie, a fait bondir Rai, directeur sportif du Sao Paulo FC, qui a appelé à la démission de Bolsonaro.

Rencontre polémique

Mais comme le président brésilien l'a reconnu lui-même, la décision d'une éventuelle reprise n'est pas de son ressort. Elle doit être validée par les États et municipalités, responsables des mesures de confinement, et par les fédérations locales. Quand les compétitions ont été suspendues, mi-mars, les championnats régionaux étaient en cours. Le championnat national devait commencer début mai, mais aucune nouvelle date n'a été arrêtée. Cela n'a pas empêché Bolsonaro de recevoir le 19 mai à Brasilia les présidents de Vasco et Flamengo, eux aussi soucieux de voir le foot reprendre le plus vite possible.

Les photos des dirigeants aux côtés du président vêtu d'un maillot de Flamengo et son fils Flavio avec la tunique de Vasco ont suscité une avalanche de critiques. «Le club a associé son image à un président irresponsable et génocidaire, pointé du doigt par la communauté scientifique internationale comme la plus grande menace au combat contre la pandémie dans le monde», a dénoncé le groupe de supporters Flamengo da Gente sur Twitter. Le maire de Rio, Marcelo Crivella, a fini par autoriser la reprise des entraînements dès juin, envisageant même des matches à huis clos en juillet. Au grand dam de Fluminense et Botafogo, les deux autres grands clubs de Rio, qui jugent cette reprise prématurée.

(L'essentiel/afp)