Pour être le premier au sommet du K2 en hiver

Une telle affluence est du jamais vu en hiver sur le deuxième plus haut sommet de la planète (8 611 m), situé au Pakistan, dans le massif du Karakoram, à la frontière avec la Chine. Une poignée seulement d'expéditions hivernales avaient jusqu'ici été menées, depuis la première tentative en 1987-1988. Mais cette année, pas moins de quatre équipes sont à pied d’œuvre.

La situation sanitaire liée au Covid-19 l'explique en partie. «Les gens avaient des projets pour l'année et ils n'ont pu aller nulle part», explique le Néerlandais Arnold Coster. «Nous avons en quelque sorte été sans boulot depuis un an et maintenant beaucoup de gens veulent faire quelque chose». Cet hymalayiste chevronné codirige l'expédition organisée par la société népalaise Seven Summit Treks, forte d'une cinquantaine de grimpeurs de différentes nationalités, dont la moitié de Népalais.

Cette équipe compte quelques Européens réputés, comme l'Espagnol Sergi Mingote qui, à cause du Covid, a dû mettre entre parenthèses son projet de gravir les 14 sommets de plus de 8 000 m sans oxygène en moins de 1 000 jours, mais aussi des clients bien moins expérimentés.

Les autres groupes sont de taille beaucoup plus modeste, comme celui mené par Nirmal Purja, nouvelle star de l'alpinisme népalais. Cet ancien soldat des forces spéciales britanniques, qui a gravi en 2019 ces quatorze «8 000», avec oxygène, en six mois et six jours, nourrit le projet insensé de s'élancer en parapente du sommet du K2.

Escaladé pour la première fois en 1954, le K2 ne se laissera pas aisément vaincre. En été, seulement environ 450 personnes ont atteint le sommet, plus de 80 y trouvant la mort. Et en hiver, personne n'est monté au-dessus de 7 650 m. Sur le K2, surnommé la «montagne sauvage», les vents peuvent souffler en hiver à plus de 200 km/h et les températures descendre à -60°. En raison de sa position géographique, plus au nord que les autres «8 000», la pression atmosphérique y est plus basse et l'air donc encore plus rare. Son ascension est aussi très technique.

«Plusieurs facteurs doivent converger pour que quelqu'un ait une chance d'atteindre le sommet», observe le blogueur spécialisé Alan Arnette, en évoquant la capacité à s'acclimater, à rester en bonne santé, à gérer les égos, et la chance pour éviter avalanches ou éboulements».

