L'attaque des deux mosquées a fait 40 morts

Au moins 40 personnes ont été tuées lors d'attaques contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch durant la prière du vendredi, a déclaré la police, qui a annoncé des arrestations. Le tireur est Australien, a indiqué le Premier ministre australien. Les fusillades sont l'œuvre d'un «terroriste extrémiste de droite, violent», a dit Scott Morrison.

Mass shooting in Christchurch, New Zealand. Reports two mosques were targeted. Police have asked the public to stay indoors and report any suspicious behaviour to authorities. #7News pic.twitter.com/sY6TZObNHO — 7 News Wide Bay (@7NewsWideBay) March 15, 2019

Dans une allocution télévisée, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a fait état de 40 victimes, 30 dans les mosquées et 10 par ailleurs. En outre, une vingtaine de personnes ont été grièvement blessées.

«Quatre personnes sont en garde à vue, trois hommes et une femme», a pour sa part indiqué le commissaire Mike Bush, précisant que l'armée avait désamorcé des engins explosifs retrouvés sur les véhicules des suspects avaient été sécurisés. Le nombre de morts est «significatif».

«Les décès, pour ce que nous en savons, sont survenus dans deux endroits, une mosquée sur Deans Avenue et une autre mosquée sur Linwood Avene», avait déclaré le commissaire Mike Bush un peu plus tôt. En ce jour de prière pour les musulmans, la police demande aux fidèles d'éviter les mosquées «partout en Nouvelle-Zélande», a-t-il ajouté.

«Des corps partout sur moi»

Les médias locaux ont rapporté que jusqu'à six personnes avaient péri et que plusieurs autres avaient été blessées. Un grand périmètre dans cette ville de l'île du Sud a été bouclée par les forces de l'ordre. «La police répond au maximum de sa capacité pour affronter la situation, mais les risques restent extrêmement élevés», a-t-elle dit dans un communiqué.

#WATCH This is the latest statement on the Christchurch shooting by Police Commissioner Mike Bush. pic.twitter.com/uj80GNjFBA — Checkpoint (@CheckpointRNZ) March 15, 2019

Au moment de la fusillade, la mosquée Masjid al Noor, sur l'avenue Deans, était remplie de fidèles, dont les membres de l'équipe nationale de cricket du Bangladesh. Ceux-ci sont ressortis indemnes.

«Acte de violence sans précédent»

Un témoin a raconté au site internet d'information Stuff.co.nz qu'il était en train d'y prier quand il a entendu des tirs. En prenant la fuite, il a vu sa femme morte devant l'édifice religieux. Un autre homme a dit avoir vu des enfants se faire abattre. «J'avais des corps partout sur moi». Un témoin a expliqué à Radio New Zealand qu'il avait entendu des coups de feu et vu quatre personnes gisant au sol, «avec du sang partout».

"I could hear screaming and crying and I saw some people drop dead.”



A witness inside the Hagley Park mosque describes the scene in Christchurch, New Zealand #ChristchurchNZ pic.twitter.com/ZvYho37apc — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 15, 2019

La Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a déclaré vendredi que son pays connaissait l'une des ses journées «les plus sombres». «Clairement, ce qu'il s'est passé est un acte de violence extraordinaire et sans précédent», a-t-elle dit dans un discours à une nation meurtrie par des attaques meurtrières.

Vidéo «extrêmement perturbante»

La police indique par ailleurs qu'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, montrant une attaque du point du vue du tireur, présente des images «extrêmement perturbantes». Les autorités s'attellent à la faire supprimer et demandent qu'elle ne soit pas partagée.

Dans cette vidéo, un homme se présente comme un Australien de 28 ans. Les services de contre-terrorisme australien et néo-zélandais collaborent, selon la police de l'État du Queensland. Celle-ci est tenue informée par la Nouvelle-Zélande et affirme être dans une région propice à une menace.

Le Premier ministre australien s'est dit horrifié par les évènements survenus dans le pays voisin. La fédération australienne des conseils islamiques a fait part de ses pensées et prières aux victimes et survivants des attaques en Nouvelle-Zélande. La fédération recommande à toutes les mosquées en Australie de faire preuve de vigilance.

(L'essentiel/AFP)