Il piégeait ses amis pour coucher avec leurs dames

Dans son livre explosif «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Le feu et la fureur: dans la Maison-Blanche de Trump»), Michael Wolff n'est pas avare en anecdotes croustillantes sur le président américain et son entourage. Le journaliste explique notamment comment le milliardaire s'y prenait pour attirer les épouses de ses amis dans son lit, relève le «New York Daily News». Un plaisir défendu pour lequel «la vie vaut d'être vécue», se serait vanté Donald Trump.

Pour parvenir à ses fins, l'homme d'affaires misait sur la jalousie et la vengeance. «Quand il convoitait la femme d'un ami, il essayait de (la) persuader que son mari n'était peut-être pas celui qu'elle croyait», écrit Michael Wolff. Par le biais de sa secrétaire, Donald Trump conviait ensuite le mari en question à un rendez-vous dans son bureau. Là, le milliardaire imposait à son interlocuteur toute une série de questions lourdingues sur le sexe, tout en faisant en sorte que l'épouse de son ami ne rate rien de la conversation via un haut-parleur.

«Tu couches encore avec ta femme? Souvent? Tu as dû plus prendre ton pied que ta femme? Raconte-moi ça. J'ai des filles qui arrivent de Los Angeles à 15h. On peut monter à l'étage et se payer du bon temps. Je promets», aurait lancé Trump à plusieurs de ses amis. Tout au long de son brûlot, Michael Wolff cite régulièrement Stephen Bannon, ex-conseiller et ami du président américain. L'anecdote concernant les conversations grivoises diffusées via haut-parleur émane cependant d'un ami du milliardaire, qui estime que ce dernier a beaucoup en commun avec Bill Clinton. «Sauf que Clinton avait une contenance respectable et pas Trump», a-t-il confié.

(L'essentiel/joc)