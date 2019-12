Plus de 500 garçons abusés près de Kaboul

La diplomatie américaine a demandé, mardi, aux autorités afghanes, de prendre des mesures fortes au sujet d'un réseau de pédophilie présumé dans des écoles proches de Kaboul. Un responsable associatif du Logar, une province frontalière de la capitale, a dénoncé plus de 500 cas de pédophilie sur des garçons scolarisés, auprès de deux médias internationaux et d'une télévision afghane. Plus de 100 vidéos de garçons abusés ont été mises en ligne sur Facebook, affirme le quotidien britannique The Guardian, ajoutant que certaines familles ont tué leur fils, dont les traits étaient reconnaissables.

«Nous demandons aux autorités afghanes, dont le bureau du procureur général, de prendre des mesures déterminantes quant aux rapports très troublants d'abus sexuels dans des écoles du Logar», a tweeté Alice Wells, la secrétaire d’État adjointe américaine pour l'Asie du Sud et de l'Est. Le lanceur d'alerte, Musa Mahmudi, avait été arrêté le 21 novembre, avec un collègue, par les services de renseignements afghans (NDS), qui avaient qualifié ses révélations d'«allégations sans fondement».

Des garçons prépubères, parfois maquillés et travestis

Les deux hommes avaient été libérés six jours plus tard sur ordre du président Ashraf Ghani, qui avait désavoué le NDS et ordonné une enquête du procureur général et de la Commission indépendante afghane des droits humains (AIHRC). L'Afghanistan, longtemps pointé du doigt pour son laxisme en matière de pédophilie, a introduit dans le code pénal en 2017 des dispositions criminalisant les abus sexuels envers les mineurs. Cette législation a fait suite à la publication par des médias d'informations sur le «bacha bazi», une pratique qui consiste à entretenir des garçons prépubères, parfois maquillés et travestis, pour en faire des danseurs et des esclaves sexuels.

Dans son tweet, Alise Wells affirme que «la violence sexuelle et les pratiques telles que le bacha bazi n'ont leur place dans aucune société». Le gouvernement afghan est «fermement déterminé à prendre des mesures après la présentation au gouvernement d'un rapport d'enquête complet du bureau du procureur général et de la Commission indépendante des droits humains», lui a répondu Sediq Sediqqi, le porte-parole d'Ashraf Ghani.

(L'essentiel/afp)