«Trump est un parfait crétin», Biden se lâche

«C'est un crétin, un parfait crétin de dire ces choses», a réagi l'ancien vice-président de Barack Obama sur CNN, lors de sa première interview réalisée en personne, depuis que la pandémie a brusquement paralysé la campagne pour la présidentielle de novembre. «Tous les grands docteurs du monde disent qu'il faut porter un masque quand on est dans une foule», a-t-il ajouté.

«La vérité c'est que je pense qu'on est censé diriger en donnant l'exemple», a-t-il également déclaré, en qualifiant les propos de Donald Trump de «trucs machos». «Cela a tué des gens, cela tue des gens», a déploré Joe Biden, en citant le lourd bilan de bientôt 100 000 morts aux États-Unis, pays le plus endeuillé du monde.

Joe Biden, 77 ans, a choisi la journée d'hommages aux soldats américains tombés au combat de «Memorial Day» pour faire sa première sortie publique depuis le 15 mars. Lui et son épouse Jill Biden portaient des masques noirs pour aller déposer une gerbe sur un monument aux morts de son État du Delaware, lundi.

Le républicain Donald Trump, 73 ans, n'a jamais porté de masque en public depuis le début de la pandémie. Il n'a pas rompu avec son habitude, lundi, lors de deux cérémonies de commémorations. Dans la soirée, il a retweeté un message montrant une photo de Joe Biden portant son masque lui couvrant la moitié du visage sous ses lunettes de soleil, accompagné d'un commentaire moqueur: «Cela aide peut-être à expliquer pourquoi Trump n'aime pas porter un masque en public».

