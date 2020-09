Une lourde amende pour un parc d'attractions

Deux femmes et deux hommes étaient décédés quand leurs des radeaux circulaires étaient entrés en collision dans une attraction aquatique du parc Dreamworld, situé sur la Gold Coast australienne, une région touristique de l'est du pays. Un tribunal du Queensland a estimé que la compagnie a enfreint les lois de cet État en matière de sécurité et sanitaire, des faits passibles d'une peine maximale de 4,5 millions de dollars australiens.

Dans un communiqué à la Bourse australienne, le propriétaire du parc, Ardent Leisure a reconnu son entière responsabilité et présenté «sans aucune réserve» ses excuses. Son conseil d'administration et ses dirigeants ont exprimé leurs «plus sincères condoléances» aux familles des victimes pour «l'énorme perte subie par chacune d'entre-elles à la suite de cette terrible tragédie».

La compagnie, qui a fait l'objet de vives critiques pour après avoir essayé de rouvrir son parc avant même l'enterrement des victimes, a affirmé que la nouvelle direction a «totalement revu» les procédures du parc d'attractions en matière de sécurité. M. Leisure a indiqué avoir indemnisé la «majorité» des familles ainsi que les personnes touchées par ce drame.

(L'essentiel/afp)