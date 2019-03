Beto O'Rourke à l'assaut de la Maison-​​Blanche

Le démocrate Beto O'Rourke, ancien parlementaire charismatique aux idées résolument marquées à gauche, va annoncer jeudi matin sa candidature à la présidentielle américaine, selon une chaîne de télévision de son Texas natal, KTSM.

À 46 ans, l'ancien élu de la Chambre des représentants «fera son annonce jeudi matin mais a confirmé par texto à KTSM mercredi après-midi qu'il voulait décrocher l'investiture démocrate», a écrit la chaîne de la ville d'El Paso sur son site, mercredi soir. Il «est candidat à la présidentielle américaine». Beto O'Rourke s'est forgé une grande notoriété à l'automne dernier lors de sa campagne pour tenter d'arracher un siège au Sénat américain. Il avait finalement perdu lors de ce scrutin en novembre 2018.

Mais après une campagne passionnée très remarquée, son bon résultat face au poids lourd républicain Ted Cruz, dans les terres conservatrices du Texas, l'a converti en sensation du parti démocrate. Une notoriété appuyée par le profil atypique de cet ancien punk rocker à la grande silhouette dégingandée et qui renforce, avec une gestuelle particulière, ses discours parfois enflammés.

Alors que beaucoup s'attendaient à une annonce rapide de sa candidature à la présidentielle, Beto O'Rourke n'a toutefois pas caché ses doutes, partant sur les routes américaines en solitaire, afin de réfléchir à son avenir politique, avait-il confié sur le site Medium.

Sa décision semble désormais bien être prise. «Vous pouvez probablement déduire que j'ai envie de me lancer», a-t-il confié au magazine Vanity Fair, dans un entretien accompagné de photos prises par Annie Leibovitz, portraitiste des célébrités, publié en ligne mercredi. «C'est vrai. Je pense que je serais bon», ajoute-t-il.

“Man, I’m just born to be in it.” Beto O’Rourke seemed to come from nowhere to the brink of a presidential candidacy—but he’s been on this journey for his whole life. O’Rourke spoke with Joe Hagan. Photographs by Annie Leibovitz. https://t.co/WhmQGZnbUg pic.twitter.com/a7DCoaZdtd