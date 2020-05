Il aurait tué ses deux cousines «pour l'honneur»

La police pakistanaise a annoncé jeudi avoir arrêté le principal suspect du meurtre de deux femmes, tuées dans un crime d'honneur après qu'une vidéo les montrant embrassant un homme est devenue virale au Pakistan. Les deux victimes avaient été abattues la semaine dernière dans un district du Nord-Ouest, près de la frontière afghane, où les femmes sont soumises à des codes tribaux stricts qui limitent leurs déplacements hors de leur domicile.

«Nous avons arrêté le principal suspect et nous essayons de récupérer le pistolet qu'il a utilisé pour les meurtres», a déclaré Mohammad Nawaz Khan, qui enquête sur l'affaire. Un second officier de police a confirmé l'arrestation de cet homme, un cousin des deux jeunes femmes. D'après les premiers éléments de l'enquête, les victimes avaient une vingtaine d'années et étaient apparues dans une courte vidéo qui les montrait en train d'être embrassées par un homme, dont la femme apparaît également dans le clip.

Cinq personnes, dont le principal suspect, ont pour l'instant été arrêtées pour le double meurtre, selon la police.

(L'essentiel/afp)