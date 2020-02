Bernie Sanders remporte le New Hampshire

En promettant de «battre Donald Trump», le socialiste Bernie Sanders a salué mardi sa victoire dans la primaire démocrate du New Hampshire, suivi par les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, tous désormais installés dans le groupe des candidats susceptibles de défier le président républicain en novembre.

Le candidat démocrate Andrew Yang a annoncé mardi, peu après la fermeture des bureaux de vote de la primaire du New Hampshire, où les premiers résultats ne lui donnaient pas plus de 3% des suffrages, qu'il se retirait de la course à la Maison-Blanche. «Vous savez que je suis un matheux et il est évident ce soir d'après les chiffres que je ne vais pas gagner cette course», a expliqué à ses partisans l'entrepreneur de 45 ans, qui avait pour proposition phare l'instauration d'un revenu universel pour tous les Américains.



Un autre candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre a jeté l'éponge mardi soir: le sénateur du Colorado Michael Bennet, dont la campagne était passée beaucoup plus inaperçue. «Je pense qu'il est justifié pour nous de mettre un terme à la campagne ce soir», a-t-il déclaré devant ses partisans, souhaitant «bonne chance» aux neuf candidats désormais encore en lice.

«C'est le début de la fin pour Donald Trump», a lancé à une foule en liesse le sénateur indépendant, désormais favori de la course à l'investiture démocrate. Une fois les résultats de neuf bureaux de vote sur dix rendus, le vétéran de la politique avait remporté 26% des suffrages, suivi par l'ex-maire Pete Buttigieg (24%) et la sénatrice Amy Klobuchar (20%), selon les comptabilisations des médias américains.

Bernie Sanders thanks supporters in New Hampshire »for a great victory in the Democratic primary, as ABC News projects a Sanders win.»Let me say tonight that this victory here is the beginning of the end for Donald Trump. https://t.co/3eOZfpSI3tpic.twitter.com/nLBccXS4mU– ABC News (@ABC) February 12, 2020

Longtemps favori, l'ancien vice-président Joe Biden a essuyé un cuisant revers en n'arrivant que cinquième, loin derrière (8%). Il est devancé par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren (9%) qui elle aussi enregistre un score extrêmement décevant.

With Bernie Sanders winning New Hampshire's Democratic presidential primary, here's a look at the results now that 84% of precincts have reported.See more #NHPrimary2020 results here. https://t.co/iL3hd5AwELpic.twitter.com/iw00RpgzTV– The New York Times (@nytimes) February 12, 2020

Bernie Sanders, 78 ans, et Pete Buttigieg, 38 ans, se présentaient en favoris dans cette primaire du New Hampshire après avoir dominé il y a huit jours dans l'Iowa. L'ancien maire de South Bend, une ville d'une centaine de milliers d'habitants dans l'Indiana, l'avait alors emporté d'un cheveu contre le sénateur du Vermont.

Mardi soir dans le New Hampshire, Pete Buttigieg a félicité son rival, en rappelant son admiration de longue date pour le sénateur. Puis il a pris soin de se placer en meilleur choix pour battre un président qui avait su séduire, en 2016, dans ces régions rurales et industrielles du Midwest.

«Bonjour l'Amérique, je suis Amy Klobuchar»

«Un grand nombre d'entre vous ont décidé qu'un maire de la classe moyenne et ancien militaire venant du Midwest était le meilleur choix pour défier ce président», s'est réjoui le premier candidat homosexuel aussi bien placé dans la course à la Maison-Blanche.

Triomphante, la sénatrice du Minnesota âgée de 59 ans Amy Klobuchar s'est aussi félicitée de son résultat. «Bonjour l'Amérique, je suis Amy Klobuchar et je battrai Donald Trump»: triomphante, devant une nuée de drapeaux vert, couleur de sa campagne, la sénatrice du Minnesota âgée de 59 ans s'est réjouie de son résultat dans le New Hampshire. «J'ai hâte de (...) gagner en rassemblant un mouvement de démocrates enthousiastes, d'indépendants et de républicains modérés», a lancé la petite-fille d'un mineur en rappelant ses origines humbles.

»Hello, America, I'm Amy Klobuchar and I will beat Donald Trump, Sen. Amy Klobuchar says in New Hampshire.»...Donald Trump's worst nightmare is that the people in the middlehave someone to vote for in November. https://t.co/uwbttm31okpic.twitter.com/4qanQ6W30Q– CNN (@CNN) February 12, 2020

L'Iowa et le New Hampshire ne distribuent qu'un tout petit nombre de délégués sur les 1991 nécessaires pour décrocher l'investiture du parti en juillet. Mais ces deux petits États représentent d'importants tremplins dans la longue route qui mène à la présidentielle. Face à des résultats décevants, Andrew Yang, entrepreneur de 45 ans qui s'est forgé une renommée avec sa proposition d'instaurer un revenu universel, et le sénateur Michael Bennet ont jeté l'éponge dans la soirée.

Neuf candidats sont encore en lice pour défier Donald Trump le 3 novembre. Et ces dix derniers jours, des mouvements importants semblent s'être opérés dans les rapports de forces. Bernie Sanders a doublé l'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, dans les sondages nationaux, même si ces derniers sont à prendre avec beaucoup de précautions.

Pete Buttigieg n'arrive lui qu'en cinquième place dans cette moyenne nationale. Mais dans une course électorale où les tendances importent grandement, il affiche une courbe en nette hausse depuis sa victoire dans l'Iowa. Les résultats du New Hampshire devraient donner un grand élan aux deux hommes avant les prochains votes des primaires: le Nevada le 22 février puis la Caroline du Sud le 29 février.

