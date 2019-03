Aucun survivant dans le crash de l'avion

Première photo de la zone du crash du Boeing 737 MAX d’Ethiopian Airlines.



L’avion a complètement été détruit lors de l’impact avec le sol.



@flyethiopian pic.twitter.com/LBZ1crodcT — air plus news (@airplusnews) 10 mars 2019

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a confirmé dimanche la mort de 157 passagers et membres d'équipage dans l'accident d'un de ses appareils qui effectuait la liaison entre Addis Abeba et Nairobi.

«Le PDG du groupe qui est actuellement sur le site de l'accident a le regret de confirmer qu'il n'y a pas de survivant», a indiqué la compagnie dans un communiqué, accompagné d'une photo du PDG au milieu d'un cratère provoqué par le crash et parsemé d'effets personnels et de débris.

Les condoléances du Premier ministre

L'appareil avait décollé à 8H38 (06H38 GMT) de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba et «perdu le contact» six minutes plus tard, selon la même source.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a indiqué dans un tweet «vouloir exprimer ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches bien aimés sur le vol régulier d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi, au Kenya, ce matin».

Ethiopian Airlines a indiqué qu'elle allait envoyer du personnel sur le lieu de l'accident afin de «faire tout son possible pour aider les services de secours d'urgence».

Elle va également mettre en place un centre d'information des passagers et un numéro de téléphone pour les proches des personnes susceptibles d'avoir été à bord de l'avion.

Sept Français et un belge parmi les victimes

La majorité des personnes présentes à bord étaient en correspondance. Le Kénya est le pays le plus touchés avec 32 victimes, mais le Canada arrive juste derrière avec 18 ressortissants à bord.

Sept Français et un Belge font également partie des personnes tuées. À noter aussi la présence de huit Américains, huit Italiens, sept Britanniques ou encore cinq Néerlandais. Aucun Luxembourgeois ne se trouvait à bord de l'avion, d'après l'ambassade du Luxembourg à Addis-Abeba.

Le dernier accident grave d'un avion de ligne d'Ethiopian Airlines est celui d'un Boeing 737-800 qui avait explosé après avoir décollé du Liban en 2010. Les 83 passagers et les sept membres de l'équipage avaient été tués.

Victimes du crash du B737 MAX d’Ethiopian Airlines :



7 Français

1 Belge



32 Kenyans

18 Canadiens

9 Éthiopiens

8 Chinois

8 Italiens

8 Américains

7 Britaniques

6 Egyptiens

5 Néerlandais

4 Détenteurs d’un passeport ONU

4 Indiens

3 Russes

2 Marocains

2 Israéliens

1 Belge pic.twitter.com/WEPhtaX0r1 — air plus news (@airplusnews) 10 mars 2019

(L'essentiel/afp)