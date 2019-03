Le terroriste australien inculpé pour meurtres

extrémiste australien qui a tué vendredi 49 personnes dans deux mosquées de Christchurch dans un carnage retransmis en direct sur les réseaux sociaux a été inculpé samedi par un tribunal de la ville néo-zélandaise, où il a fait de la main le signe des suprémacistes blancs.

Le carnage stoppé grâce à des policiers d'une bourgade voisine



Le carnage n'a pris fin vendredi qu'à la faveur de l'intervention de deux policiers d'une petite bourgade voisine une demi-heure après le début de la tuerie, ont affirmé samedi les autorités qui ont salué le courage des deux agents.

Brenton Tarrant, 28 ans, est apparu menotté et vêtu de la tenue blanche des prisonniers pour une brève audience à laquelle seule la presse pouvait assister, pour raisons de sécurité. L'ancien instructeur de fitness et «fasciste» autoproclamé est resté impassible lorsque son inculpation lui a été signifiée.

Debout, flanqué par deux policiers, il a fait de la main droite le signe «OK» en joignant le pouce et l'index, symbole utilisé à travers le monde par les adeptes du suprémacisme blanc. Il demeurera en détention jusqu'à une prochaine audience fixée au 5 avril.

12 salles d'opération

Non loin du tribunal, 39 personnes sont toujours hospitalisées pour des blessures reçues lors du carnage. Parmi les blessés figurent un garçon de deux ans et une fillette de quatre ans, évacuée dans un état critique vers un plus grand établissement.

Les médecins de l'Hôpital de Christchurch ont dit avoir travaillé toute la nuit de vendredi à samedi dans 12 salles d'opération pour venir en aide aux survivants. Pour nombre d'entre eux, la convalescence sera longue après de nombreuses interventions chirurgicales. Sans parler du traumatisme psychique.

Condamnation mondiale

La Première ministre Jacinda Ardern a qualifié de «terroriste» cette attaque et parlé d'une des «journées les plus sombres» jamais vécues par la Nouvelle-Zélande.

L'attentat, qui a soulevé une vague de condamnations à travers le monde, apparaît comme le plus meurtrier de l'époque contemporaine contre des musulmans dans un pays occidental.

Les deux cibles du tireur étaient la mosquée al Nour dans le centre-ville, où 41 personnes ont péri, et une seconde en banlieue, à Linwood, où sept personnes sont mortes. Une 49e victime a succombé à l'hôpital.

Près du tribunal, le fils de Daoud Nabi, un Afghan de 71 ans qui a été tué dans l'attaque, demande justice: «C'est monstrueux. Cela dépasse l'imagination.» Les victimes venaient des quatre coins du monde musulman, a souligné lors d'une conférence de presse Mme Ardern, en indiquant que la Turquie, le Bangladesh, l'Indonésie ou encore la Malaisie avaient proposé l'aide consulaire à leurs ressortissants. Un Saoudien et deux Jordaniens figurent parmi les victimes. Cinq Pakistanais sont portés disparus.