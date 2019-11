Manif contre un film dénonçant l'homophobie

Des groupes d'extrême droite ont manifesté vendredi en Géorgie, brûlant notamment un drapeau arc-en-ciel, contre la première d'un film - nominé aux Oscars - mettant en lumière la discrimination de la communauté LGBT dans ce pays du Caucase.

«Et puis nous danserons» de Levan Akin met en scène une histoire d'amour entre deux hommes, danseurs au ballet national de Géorgie. Acclamé à l'étranger, le film a provoqué la controverse au sein d'une société géorgienne réputée conservatrice et a été dénoncé par l'influente Eglise orthodoxe géorgienne comme un «affront aux valeurs traditionnelles» du pays.

Des centaines de militants anti-LGBT étaient réunis vendredi soir devant le cinéma Amirani, dans la capitale, Tbilissi. «Longue vie à la Géorgie!», «Honte!» scandaient-ils, alors qu'un important dispositif policier était déployé sur place. Les manifestants ont également brûlé un drapeau arc-en-ciel, tandis qu'un prêtre orthodoxe récitait une prière.

Onze arrestations

Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de onze manifestants pour «désobéissance aux forces de l'ordre». «La danse folklorique géorgienne est au coeur de nos valeurs spirituelles, nous n'allons pas laisser défier nos traditions», a affirmé l'une des manifestantes, Teona Gogava, une femme au foyer de 35 ans interrogée par l'AFP.

Les responsables du cinéma, qui ont posté une vidéo sur Facebook montrant des policiers inspectant les sièges de la salle avec des chiens avant la projection, ont affirmé que tous les détenteurs d'un billet avaient été autorisés à entrer. Maka Kiladze, un chorégraphe de 40 ans présent dans la salle, a trouvé «anormal» de devoir faire face à une «foule en colère». «Ce film a suscité un grand intérêt en Géorgie», a-t-il ajouté.

«Forces ténébreuses»

Le réalisateur du film, Levan Akin, Suédois d'origine géorgienne, avait indiqué plus tôt que des groupes d'extrême droite et des militants religieux avaient «l'intention d'empêcher les gens d'assister» à la première du film, pour laquelle toutes les places disponibles ont été vendues.

«Nous vivons des temps obscurs et les manifestations à venir prouvent à quel point il est vital de lutter contre ces forces ténébreuses par tous les moyens», avait-il ajouté. Un ancien député du parti au pouvoir, Sandro Bregadzé, a notamment averti cette semaine que le groupe nationaliste qu'il préside, Marche géorgienne, allait s'opposer à la première du film, le qualifiant de «propagande de la sodomie».

Georgian human rights activist, Ana Subeliani, attacked for going to a screening of award-winning And Then We Danced. Shame on @GovernmentGeo and Georgian Orthodox Church for encouraging violence and homophobia in #georgia pic.twitter.com/meD2lg1kJB