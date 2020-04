Mort d'une chanteuse turque en grève de la faim

Une chanteuse membre du groupe de musique révolutionnaire turc Grup Yorum est morte vendredi après près de 300 jours d'une grève de la faim qu'elle observait pour protester contre la répression dont fait l'objet son collectif. «Helin Bölek, qui était en grève de la faim depuis 288 jours, est tombée en martyre», a déclaré Grup Yorum dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle était âgée de 28 ans.

Grup Yorum, fondé en 1985, est connu pour ses œuvres mêlant musique traditionnelle et reprise de chants révolutionnaires. Ses membres sont régulièrement arrêtés et ses concerts interdits. Cette formation musicale est proche d'une organisation marxiste-léniniste radicale, le DHKP-C, un groupe qui a commis plusieurs attentats et est qualifié de «terroriste» par Ankara et ses alliés occidentaux.

Bölek avait entamé sa grève de la faim pour demander la libération de sept membres incarcérés, le retrait de mandats d'arrêt pour d'autres musiciens et la levée de l'interdiction des concerts du groupe. Elle avait elle-même été arrêtée en 2016, puis libérée deux ans plus tard. Un autre membre de Grup Yorum, Ibrahim Gökçek, est actuellement en grève de la faim.

Grup Yorum üyesi #HelinBölek bedenini açl??a yat?rarak öldü. Konser verebilmek, ?ark? söyleyebilmek, evrensel hukukun esas?n? olu?turan adil yarg?lanma hakk?ndan mahrum kalmamaktan ibaretti müzakere edilmeye de?er görülmeyen talepleri. #HelinBölek öldü. #HelinBölek öldürüldü. pic.twitter.com/g7KGuuXBIl– ahmet ??k (@sahmetsahmet) April 3, 2020

(L'essentiel/afp)