Sexe, Viagra et bons repas pour «El Chapo» en prison

Lors de son premier séjour en prison, entre 1993 et 2001, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera a mené une vie pour le moins dépravée. Dans son livre «Emma et les autres femmes de narcos», paru ce mardi, la journaliste Anabel Hernández raconte que pendant ses années à la prison de haute sécurité de Puente Grande, «El Chapo» était accro à la drogue et au sexe. Selon la Mexicaine, le criminel était en compétition avec Héctor Luis Palma Salazar, un autre narcotrafiquant. Il s’agissait de déterminer lequel des deux tenait le plus longtemps pendant ses rapports sexuels et qui avait le plus grand nombre de partenaires.

La journaliste raconte que les deux détenus commandaient des prostituées à l’extérieur de la prison. «Et quand cela n’était pas possible, ils payaient des infirmières, des nettoyeuses ou des cuisinières qui travaillaient à la prison», écrit-elle. «El Chapo» couchait également avec des prisonnières incarcérées dans la section des hommes. Parmi elles, Anabel Hernández cite Zulema Yulia Hernández, une jeune femme condamnée pour vol. «El Chapo», qui était marié et père de cinq enfants, l’a mise enceinte à au moins deux reprises et s’est à chaque fois arrangé pour qu’elle subisse un avortement en prison.

Le narcotrafiquant se serait par ailleurs arrangé pour qu’une détenue qui refusait ses avances soit tabassée et violée. La journaliste explique encore que le Mexicain parvenait à se faire livrer de la nourriture des meilleurs restaurants du coin ainsi que du Viagra, écrit le New York Post. Selon Anabel Hernández, «El Chapo» parvenait à s’offrir un tel train de vie derrière les barreaux grâce à son cousin, le dealer de drogue Arturo Beltrán Leyva, qui lui versait régulièrement de l’argent en cash. Le criminel aurait également soudoyé plusieurs gardiens. «El Chapo» s’est évadé en janvier 2001, avec la complicité de plusieurs membres des autorités. Après une deuxième arrestation et une autre évasion, il a été arrêté une troisième fois en 2016.

(L'essentiel/joc)