Des documents du World Trade Center sur la terrasse

Sa vie est rythmée aujourd'hui entre son activité professionnelle dans le marketing digital à Malte, l'aéroport du Findel à Luxembourg et le village de Rochefort, dans la province belge de Luxembourg. Ulrich Gilot multiplie les allers et retours pour son travail et ses obligations familiales. Ces dernières années, ce Belge de 45 ans a aussi travaillé à Londres, à Bruxelles, à Amsterdam... Une carrière à cent à l'heure qui a démarré à New York, aux États-Unis, à l'aube de l'an 2000. Une histoire personnelle écrite en même temps que la grande Histoire.

«Je suis parti là-bas pour parfaire mon anglais. J'étais étudiant et serveur dans un restaurant en même temps». Un établissement, Le Marais, situé sur la 46e rue, à Manhattan. Lui vit alors dans un appartement du Queens. Il n'est pas encore 9h, ce mardi 11 septembre 2001, quand sa colocataire hongroise vient le sortir du lit pour lui apprendre qu'une tour du World Trade Center est en feu. «On avait la télévision, je me souviens n'avoir à ce moment là aucune crainte particulière», raconte-t-il vingt ans après à L'essentiel. «Je suis allé me raser, puis je me suis rassis devant les informations. Et là, j'ai vu en direct le deuxième avion percuter l'autre tour».

«J'étais arrivé à New York naïf et optimiste»

Ulrich a juste le temps de laisser un message vocal à ses parents avant que les communications téléphoniques ne deviennent impossibles. Son employeur parvient aussi à lui dire que ce n'est pas la peine de venir au restaurant. «Tout était fermé, les accès à Manhattan étaient bouclés». Il suit les événements comme il peut, voit partir les pompiers de la caserne à côté de chez lui. «Certains ne sont jamais revenus, il y avait des fleurs devant le bâtiment plusieurs jours après. J'étais arrivé à New York naïf et optimiste, tout a changé ce jour-là».

Ulrich mettra «six mois» avant de pouvoir se rendre sur le site de Ground Zero. Et sa vie d'après restera intimement liée à ce 11 septembre 2001. Quand il rencontre sa femme en 2003, ils partagent ce souvenir commun et elle lui raconte qu'elle a conservé des documents, envolés du World Trade Center pendant l'effondrement et qui avaient atterri sur sa terrasse de Brooklyn. Au bureau les années suivantes, Ulrich se souvient des nouvelles consignes de sécurité particulières mises en place pour évacuer les gratte-ciel en cas d'alerte. «Pas toujours efficaces».

Il finira par quitter New York en 2013. «C'est la ville de mon cœur», dit-il, «très ému» de partager son récit pour les commémorations du vingtième anniversaire.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)