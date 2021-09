Le rock and roll peut-il protéger des attaques d'ours? C'est ce qu'espère une région au nord du Japon, qui a commandé un hymne à la prudence pour avertir les habitants de la menace que représentent ces animaux, de plus en plus nombreux dans les zones rurales. «Vous pensez que les oursons sont mignons?», commencent les paroles de la chanson, sur un fond de batterie et de riffs de guitare.

«Oubliez cette façon naïve de penser! Tout près de cet ourson, il y a un ours parent, et il va soudainement vous attaquer! Roar, roar, roar, roar, roar, roar, roar (anglais pour "Grrrr") - il va soudainement vous attaquer!» Pour répondre à l'augmentation du nombre d'ours observés dans les zones rurales du nord du Japon, le gouvernement de la préfecture d'Iwate a commandé cette chanson rock qui sera diffusée dans toute la région.

3 300 rencontres d'ours en 2020

Le morceau a été écrit et interprété par deux rockeurs sexagénaires locaux et donne des conseils sur les comportements à adopter en cas de rencontre avec un ours, tels que «ne jamais tourner le dos et s'enfuir» et «faire le mort ne marche pas». Le chanteur Yuuzen Taguchi, 69 ans, a déclaré que ces conseils lui ont été utiles le jour où il a rencontré un ours près d'un champ. «C'est très effrayant lorsqu'il surgit devant vous», dit-il à l'AFP. «Vous avez envie de vous enfuir, mais mes grands-parents m'avaient dit il y a des années que si vous rencontrez un ours, il ne faut pas se retourner mais reculer lentement», a-t-il ajouté.

Les ours sont répandus au Japon et déclenchent régulièrement des chasses effrénées lorsqu'ils s'aventurent dans les villes, où ils ont attaqué et même tué des habitants. Plus de 3 300 rencontres avec des ours ont été signalées dans la préfecture d'Iwate l'année dernière, contre seulement 700 en 2017.

Les autorités espèrent que la chanson, qui sera diffusée dans les centres commerciaux locaux en bord de route jusqu'au 31 octobre, apprendra aux gens les gestes de sécurité.

(L'essentiel/afp)