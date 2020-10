Le sort de l’avocate Nasrin Sotoudeh inquiète l’ONU

L’ONU est inquiète pour la santé de l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, récente lauréate du Prix Right Livelihood considéré comme le Nobel des droits de l’homme, après sa grève de la faim. La haut-commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a appelé mardi, à Genève, à sa libération immédiate.

Mme Sotoudeh avait protesté contre sa condamnation à plus de 30 ans de prison pour ses efforts en faveur des droits de l’homme. Fin septembre, plusieurs experts indépendants de l’ONU, dont le rapporteur spécial contre la torture avaient déjà alerté sur la situation de l’avocate.

⚠️ L’Iranienne Nasrin Sotoudeh et la Malaisienne Maryam Lee risquent leur vie pour avoir contesté le port du voile. A l’heure où, en France, la vague obscurantiste menace laïcité et droits des femmes, leur histoire devrait faire réfléchir. https://t.co/U34Ij1l7tI — Marianne (@MarianneleMag) September 28, 2020

Plus largement, Mme Bachelet a réitéré son appel à libérer les détenus politiques en Iran face à la détérioration de leurs conditions avec le Covid. Plus de 210 000 personnes étaient prisonnières en juin, deux fois et demi plus que la capacité carcérale.

Depuis février, plus de 120 000 ont été relâchées en raison du Covid mais les autorités souhaitent remettre beaucoup d’entre elles en détention. Les données sont difficiles à obtenir de la part des responsables iraniens, a affirmé à la presse un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Mme Bachelet a déploré que les dispositifs de lutte face au Covid aient été utilisés ou non de manière discriminatoire contre certains détenus. Elle mentionne les activistes des droits de l’homme et les opposants.

Un appel de soutien à #NasrinSotoudeh, emprisonnée pour s’être opposée publiquement au port du voile en Iran, en grève de la faim et dont l’état de santé s’est détérioré. https://t.co/cl87cUy0NY Une pétition à signer ici : https://t.co/QkOMabXuo2 — Laure Daussy (@LaureDaussy) September 30, 2020

(L'essentiel/afp)