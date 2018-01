Dix morts lors de manifestations nocturnes

Au moins dix personnes sont mortes dimanche soir lors de manifestations violentes dans une dizaine de villes iraniennes, a indiqué lundi la télévision d'État.

Le peuple iranien répondra aux «fauteurs de troubles et hors-la-loi», a déclaré le président Hassan Rohani, qualifiant les protestataires de «petite minorité qui lance des slogans allant à l'encontre de la volonté de la nation et insulte les valeurs sacrées et révolutionnaires», selon le site de la présidence.

Pour la quatrième nuit consécutive, les Iraniens sont descendus dimanche soir dans la rue dans plusieurs villes du pays dont la capitale Téhéran pour protester contre le pouvoir et les difficultés économiques- chômage, vie chère et corruption. «Notre économie a besoin d'une grande opération de chirurgie, nous devons tous être unis» a affirmé M. Rohani, précisant que le gouvernement avait la volonté de «régler les problèmes de la population».

«Tirs suspects»

Selon la télévision d'État, six personnes ont été tuées dimanche soir par des «tirs suspects» dans les violences qui ont touché Toyserkan (ouest), alors que plus tôt, les médias avaient fait état de quatre morts dans les villes d'Izeh (sud-ouest) et Doroud (ouest). A Toyserkan, des personnes «portant des masques ont participé aux troubles en attaquant et incendiant des bâtiments publics».

Dans cet incident, il y a eu des «tirs suspects» et six personnes sont mortes, selon la même source. Au total, depuis le début jeudi des manifestations contre les difficultés économiques et le pouvoir, douze personnes ont trouvé la mort dans trois villes différentes.

31 décembre #Iran #IranProtests Malagheh (nord-ouest) : "indépendance, liberté, une république iranienne" scandent les manifestants #IranProtests via réseaux de la résistance en Iran PMOI pic.twitter.com/obr4wkqxX1— csdhi.org (@CSDHI) 1 janvier 2018

Certains experts doutent que les manifestations puissent être une menace sérieuse pour le régime, estimant qu'elles ne semblent pas obéir à une organisation claire. Les slogans politiques sont vus comme une aubaine pour le régime, lui permettant de réprimer les manifestants en les accusant d'éléments anti-sociaux et violents. «Le système préfère les manifestations politiques plutôt que celles suscitées pour des raisons économiques car elles sont plus faciles à contrôler», souligne M. Mousavi.

(L'essentiel/nxp/20 minutes/ats)