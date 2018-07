«Je vais mieux et je rêve de manger un KFC»

L'équipe des «Sangliers sauvages» était restée bloquée du 23 juin à son évacuation qui a pris trois jours et s'est achevée le 10 juillet dans la grotte de Tham Luang, inondable en saison de mousson. «Les 13 Sangliers sauvages sont tous en bonne condition physique, tous ont bon moral», a déclaré aux journalistes le ministre de la Santé publique, Piyasakol Sakolsattayatorn. «Ils sortiront ensemble de l'hôpital, nous envisageons jeudi», a-t-il ajouté.

Les enfants et leurs parents se sont vus conseiller de passer du temps avec leurs amis et leurs familles et de ne pas donner d'interviews aux médias car cela pourrait «déclencher des symptômes de stress post-traumatique», a-t-il encore dit.

Porte-parole improvisé

Dans une courte vidéo enregistrée à l'hôpital de Chiang Rai où ils se trouvent actuellement, les jeunes garçons semblent avoir bonne mine. Ils se présentent l'un après l'autre en saluant les mains jointes à la manière thaïlandaise, donnent chacun de brèves nouvelles de leur santé et précisent le plat qu'ils souhaitent déguster après leur sortie de l'hôpital.

