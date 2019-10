La tête de ce jeune homme ne revient pas aux bisons

L'idée était de profiter d'un footing dans un lieu paradisiaque avant d'admirer un coucher de soleil des plus romantiques. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour Kayleigh Davis et Kyler Bourgeous, un jeune homme qu'elle avait rencontré sur Internet. Vendredi, dans le parc d'Antelope Island (Utah), les deux jeunes gens étaient en train de courir sur un sentier prévu à cet effet quand un bison a fait irruption.

Selon des témoins, l'animal s'est rué sur l'Américaine de 22 ans et l'a frappée avec sa tête, la propulsant dans les airs. «Après ça, il se tenait au-dessus de moi, me reniflant pendant un moment, et il piétinait comme s'il allait de nouveau charger. Je suis restée immobile, mais je hurlais», témoigne Kayleigh. La victime pense que le bison avait été effrayé par quatre cyclistes qui circulaient non loin de là. Héliportée vers l'hôpital, l'Américaine s'en sort finalement avec une cheville cassée et une entaille dans le cuir chevelu.

La même attaque, trois mois plus tôt

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ironie du sort, son prétendant a lui aussi été victime d'une attaque de bison au même endroit, en juin dernier, raconte le «Washington Post». Ce genre d'incident étant très rare, l'Américain de 30 ans pensait ne pas risquer grand-chose en invitant la jeune femme dans cet endroit idyllique. «Je pensais que mon accident était dû à un manque de chance improbable et qu'il n'y aurait aucun problème si l'on retournait là-bas», explique le trentenaire.

Il ajoute, en plaisantant: «Je ne suis pas particulièrement superstitieux, mais j'ai cet étrange sentiment que les bisons là-bas ne m'aiment pas beaucoup». Lors de cette attaque, Kyler avait lui aussi été projeté dans les airs par l'animal, qui l'avait ensuite piétiné. Bilan: des côtes cassées, un poumon affaissé et des blessures à la tête. En dix ans, l'Antelope Island State Park a accueilli 4 millions de visiteurs. Seuls cinq attaques de bisons ont été signalées.

Pour leur prochain rendez-vous, Kyler et Kayleigh choisiront peut-être un repas au restaurant ou une soirée devant la télévision.

(L'essentiel/joc)