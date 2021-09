Wellington essayait d’expulser le djihadiste

La Nouvelle-Zélande essayait depuis des années d’expulser le djihadiste sri lankais responsable d’une attaque au couteau dans un supermarché vendredi, a révélé samedi la Première ministre Jacinda Ardern, disant sa «frustration» et sa volonté de faire évoluer la législation antiterroriste. Son statut de réfugié avait pourtant été révoqué, les autorités soupçonnant de fausses allégations de menaces pour sa vie au Sri Lanka. Un avis d’expulsion avait même été émis contre lui en avril 2019.

Mais depuis le processus légal traînait en longueur, ce musulman tamoul contestant en justice la révocation de son statut de réfugié, en arguant qu’il risquait «d’être arrêté et torturé» si la Nouvelle-Zélande le renvoyait au Sri Lanka. Et les tentatives de le condamner en vertu de la loi antiterroriste avaient toutes échoué, a déroulé la Première ministre lors d’une conférence de presse.

Arrivé avec un visa étudiant

Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen, arrivé en Nouvelle-Zélande avec un visa d’étudiant en 2011, avait réussi à obtenir le statut de réfugié deux ans plus tard. Mais il avait attiré l’attention de la police en 2016 après avoir exprimé sur Facebook sa sympathie pour des attaques djihadistes. L’homme avait alors été surveillé pendant cinq ans et emprisonné pendant trois ans, après son arrestation à l’aéroport d’Auckland, la police le soupçonnant de s’apprêter à rejoindre la Syrie. Une fouille dans son logement avait permis la découverte d’un couteau de chasse et de «documents de propagande de l’État islamique», selon des documents judiciaires.

L’homme, considéré comme un «loup solitaire» planifiant une attaque au couteau, avait finalement été libéré en juillet. Il était depuis sous surveillance policière. «Toutes les possibilités de poursuivre sa détention avaient été épuisées», a déploré Jacinda Ardern lors de sa conférence de presse, ajoutant que des changements à la législation antiterroriste devraient être approuvés par le Parlement avant la fin du mois.

Vendredi, ce Sri Lankais de 32 ans a pris un couteau dans un supermarché d’Auckland et a attaqué sept personnes, dont trois ont été grièvement blessées, avant d’être abattu par les policiers en charge de sa surveillance. Selon le commissaire de police Andrew Coster, il n’y avait rien d’inhabituel dans le comportement de l’homme avant l’attaque et il semblait faire ses courses normalement.

(L'essentiel/afp)