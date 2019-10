Son chemin croise deux grizzlis en plein pugilat

Une vidéo rare qui montre deux grizzlis se battant sur une route entre Stewart et Meziadin Junction, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, a été visionnée des millions de fois sur Facebook.

Cari McGillivray a posté la séquence sur le réseau social dans laquelle les deux plantigrades grognent l'un sur l'autre en se tenant sur leurs pattes arrière et en se donnant de violents coups de pattes avant de basculer dans un fossé. Cette démonstration de puissance s'est déroulée le 20 septembre dernier, sur la chaussée.

Mme McGillivray a raconté au quotidien canadien The Globe and Mail que sa rencontre avec la faune sauvage était «de loin l'une des meilleures de sa vie». Elle souligne également qu'on peut observer en arrière-plan un loup en train d'épier la rixe, à distance respectable.

Selon 20minutes.fr, croiser un ours en Amérique du Nord est de plus en plus fréquent.

