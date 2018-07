Au moins 20 morts dans des pluies torrentielles

Les pluies torrentielles qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le sud et l'ouest du Japon ont fait au moins vingt morts, selon les autorités, tandis que les médias annonçaient des bilans encore plus lourds. Les précipitations records enregistrées sur plusieurs régions (Hiroshima, Kyoto, Okayama, etc.) ont entraîné des crues exceptionnelles, des glissements de terrain et inondations, piégeant de nombreux habitants malgré des ordres d'évacuation donnés par les autorités locales à au moins 1,9 million de personnes.

La chaîne publique NHK, dont les programmes habituels sont en partie remplacés par des éditions spéciales, parlait de 38 morts et 50 disparus en fin d'après-midi (mi-journée heure GMT). D'autres chaînes donnaient des chiffres assez proches. La préfecture de Hiroshima totaliserait le plus lourd bilan, mais les provinces d'Aichi et d'Okayama apparaissent aussi durement touchées. L'agence de météo a placé en alerte maximale plusieurs régions mettant en garde contre des risques très grands de dégâts majeurs.

Les services de secours essayaient de sauver des habitants réfugiés sur les toits de leurs maisons en grande partie sous les eaux. «Une vigilance maximum s'impose», répétaient les météorologues tandis que le gouvernement a monté une cellule de crise. Des maisons se sont effondrées par endroits, en raison de glissements de terrain, des routes et pont ont été saccagés et des quartiers entiers noyés. Les médias montraient des images de cours d'eau boueux en furie dans diverses localités. Le Japon est souvent traversé par d'importants fronts pluvieux en plus des typhons parfois meurtriers qui le balayent régulièrement en été.

(L'essentiel/afp)